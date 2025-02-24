«Украине будет плохо». Болтон рассказал о планах Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Украина окажется в невыгодном положении по итогам урегулирования, продвигаемого Трампом. Об этом Болтон рассказал в интервью NHK.

Болтон был третьим человеком на посту помощника по нацбезопасности за два с половиной года первого президентства Трампа. Трамп был не согласен со многими суждениями своего помощника и из-за этого уволил его. Болтон был главным сторонником жесткой линии в отношениях с Россией, Ираном и КНДР в администрации Трампа. Среди прочего, он высказывался в поддержку военной кампании в Ираке, тогда как Трамп называл ее одной из главных военных ошибок США. Также у них были разногласия по Афганистану.

По словам Болтона, учитывая важность, которую Трамп придает доверию между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры по Украине, скорее всего, будут проводиться «в пользу России».

«Трампом на самом деле движет желание положить конец этому конфликту. Он неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, этого конфликта не случилось бы», - подчеркнул Болтон.

По мнению Трампа, всё зависит от его личных отношений с Путиным и Зеленским. Президент США считает, что знает искусство сделки от и до и может заключить сделку в последнюю минуту, подчеркнул Болтон.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Он добавил, что одним из возможных сценариев урегулирования может стать формула «сначала прекращение огня, а потом переговоры». По словам Болтона, «Украине будет плохо», поскольку линия соприкосновения армий могла бы стать новой границей с РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 22 февраля, что Трамп может договориться об урегулировании украинского кризиса уже «на этой неделе». Она отмечала, что советник по национальной безопасности Майкл Уолтц «будет работать круглосуточно все выходные, чтобы добиться соглашения и положить конец конфликту на Украине».