СМИ: подход Мерца по России будет жестче, чем у Шольца

Фридрих Мерц, который в ближайшее время может занять пост канцлера ФРГ, будет иметь более жесткий подход по России, чем Олаф Шольц. Такое мнение выразило издание Politico.

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Ожидается, что Мерц займет "типичный консервативный западногерманский курс" в отношении России.

Как пишет Politico, Шольц всегда держал в голове мысль, что надо быть "осторожным" сторонником Киева. Это означает, что не надо провоцировать Москву, не надо пересекать красные линии, говорится в публикации.

Отмечается, что Шольц якобы мог "сделать больше", а подход Мерца предполагает, что он действительно может сделать больше в отношении Украины.

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье. Победу на них одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Мерцом - с 28,6%. Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца лишь на третьем месте - у нее 16,4%.