Зеленский перечислил требования к гарантиям безопасности

Украина должна иметь армию в 800 тысяч человек, союзники будут помогать ее финансировать. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает РБК.

При этом политик отметил, что если говорить об экономических гарантиях безопасности для Украины, то речь идет о членстве в Европейском союзе.

«Другое, что бы я назвал, — финансирование украинской армии не менее чем в 800 тыс. Так я считаю», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, США и несколько европейских стран против вступления Украины в НАТО. Несмотря на это, продолжаются разговоры об отправке в республику иностранных войск. При линии боевых действий в 1 тыс. км в случае достижения соглашения о прекращении огня должна также осуществляться «верификация» соблюдения перемирия на этой протяженности, подчеркнул украинский президент.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Накануне газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на предоставление украинцам американской военной помощи. Отмечается, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам.