Раскрыто главное предложение Европы Трампу по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в скором времени прибудет в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, хочет предложить ему развертывание войск Европы на Украине в качестве условия начала переговоров с Россией. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

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«Это включает в себя участие около 30 000 европейских военнослужащих, при этом ведущую роль здесь играют Великобритания и Франция», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Дополнительно уточняется, что Макрон хочет сделать этот вопрос условием начала полноценных переговоров с Россией о прекращении огня.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Ранее Макрон рассказал, что в воскресенье, 23 февраля, обсудил по телефону Украину с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства отметил, что представители разных стран хотят добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине.