Пока вы спали: призыв стран Восточной Европы к ЕС и сбитые беспилотники над РФ

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США призывают поддержать проект нейтральной резолюции ГА ООН по Украине

Соединенные Штаты распространили в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН дипломатическую ноту с призывом поддержать предложенный ими ранее проект нейтральной резолюции по Украине и проголосовать против антироссийской. Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон попросил страны "проголосовать против любой другой резолюции или поправок", которые могут быть представлены в понедельник, объясняя свой призыв тем, что их проект сосредоточен на завершении войны.

В предложенном документе отсутствуют обвинения в адрес России, а также выражается скорбь по поводу трагической гибели людей в "российско-украинском конфликте" с призывом к его скорейшему завершению.

Силы РФ завершили зачистку Новоочереватого

Российские войска завершили зачистку населенного пункта Новоочереватое у границы ДНР и Запорожской области от остатков подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что российские войска продвинулись севернее и западнее населенного пункта в сторону Скудного и Днепроэнергии.

21 февраля он также сообщил, что войска РФ водрузили в Новоочереватом знамя Победы и российский триколор.

Австралия ввела крупный пакет санкций против РФ

Австралия вводит новый пакет санкций в отношении российских граждан и организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД страны Пенни Вонг отметила, что этот пакет стал "самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года", включая санкции против 70 граждан РФ и финансовые ограничения для 79 российских предприятий.

Также введены ограничения для тех, кто, по мнению австралийских властей, способствует углублению военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Страны Восточной Европы призвали ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились к Еврокомиссии с призывом отменить повышенные квоты на аграрную продукцию с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь отметил, что восточноевропейские государства требуют возврата к квотам, существовавшим до февраля 2022 года, и восстановления таможенных пошлин.

Они также призвали следить за соответствием украинской продукции стандартам ЕС и выразили обеспокоенность по поводу потерь местных фермеров из-за демпинговых цен.

Над регионами РФ за ночь сбили 22 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Из них 16 БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, а остальные - над Брянской, Рязанской областями и Крымом. Информацию об этом предоставило Минобороны России.