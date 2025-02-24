Лукашенко обозначил планы в отношениях с Эстонией

Белоруссия была и остается сторонницей решения проблем путем диалога и сотрудничества. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении народу Эстонии с Днем независимости, отметив, что Минск придает большое значение сохранению отношений с Таллином.

"Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно - самый правильный путь. Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода", - приводит слова из поздравления пресс-служба белорусского лидера.

Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

Президент Белоруссии констатировал, что "на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога".

"Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств", - сказал Лукашенко.

Он также указал на то, что Белоруссия придает большое значение сохранению дружественных отношений с Эстонией, которые основаны на исторической и культурной близости, многолетней дружбе и взаимном уважении. "Нужно беречь и уважать подаренное нам нашими предками наследие", - считает президент Белоруссии.