Гондурасский кофе может активно выйти на российский рынок

Третий производитель кофе на американском континенте - Гондурас - может увеличить объемы поставок в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента Гондурасского института кофе Марио Суасо.

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Возможно, российский рынок станет альтернативой экспорту кофе в Евросоюз на фоне вводимых Брюсселем ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции.

"Гондурас - это страна с большим потенциалом роста экспорта кофе. Но мы ищем альтернативные рынки, чтобы иметь возможность диверсифицировать наш экспорт", - цитирует информагентство Суасо.

Как считает вице-президент Гондурасского института кофе, Россия - привлекательная в плане роста экономики страна, поэтому "открываются широкие перспективы для выхода гондурасского кофе на российский рынок".

Сегодня кофе из Гондураса в основном покупают США и страны ЕС. Поставки кофейных зерен в Россию невелики - в прошлом году они составили порядка 18 тысяч мешков.

Страна является основным производителем кофе в Центральной Америке, а на мировом рынке занимает седьмое место.