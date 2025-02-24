В Британии рассказали про тысячи погибших и миллионы беженцев на Украине

Свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев за границей. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В публикации уточняется, что военные потери скрываются, цифры по погибшим и раненым значительно разнятся, однако «они катастрофические».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запутался в цифрах, говоря о потерях в Вооруженных силах страны. Так, 5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану политик заявил, что потери войск с начала конфликта на Украине составили 45 100 погибших, еще 390 тысяч военных получили ранения.

Однако в интервью телеканалу NBC 16 февраля украинский лидер сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых.