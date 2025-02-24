В Турции рассказали о возможном поведении Зеленского в случае госпереворота

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне отсутствия западной военной помощи и угрозы переворота на Украине может попросить в ближайшее время убежища в Турции. С таким мнением выступил колумнист газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.

«Очевидно, что США и Европа, занявшие столь открытую позицию в отношении Зеленского, больше не будут предоставлять Украине оружие и другую военную помощь. Однако этим дело не ограничится», — указал в статье журналист.

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Если же Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом, считает колумнист. По его словам, Зеленскому могут приказать «уйти с дороги».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает в предоставлении убежища и может рассмотреть вопрос в случае с Владимиром Зеленским. При этом глава РФ допустил, что украинский лидер с большей вероятностью попросит убежище в западных странах.

В январе журналист Саймон Шустер заявлял, что несколько западных лидеров призывали Владимира Зеленского создать правительство республики в изгнании.