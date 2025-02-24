Глава СвДП Линднер уходит из политики после провала на выборах в ФРГ

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил в социальной сети X, что уходит из политики после провала либералов на досрочных выборах в бундестаг.

"Выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, (дали. — "Газета.Ru") новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики", — написал экс-министр.

Незадолго до этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала "исторически плохой" результат. СвДП получила всего 4,1%.

Таким образом, партия не преодолела порог в 5% и поэтому не проходит в бундестаг. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.