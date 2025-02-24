СБР объявили о создании независимого суданского правительства

Находящиеся в оппозиции Силы быстрого реагирования (СБР) Судана объявили о создании независимого правительства. Об этом сообщает кенийская газета Star. Подписание хартии прошло в ночь на 23 февраля в столице Кении, Найроби.

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Ее заключили более 20 политических партий, 10 организаций гражданского общества и пять военных групп. В документе заявляется, что в Судане должна быть создана новая армия, которая будет воздерживаться от вмешательства в политическую жизнь страны, прекратит продолжающуюся гражданскую войну, будет вести борьбу с терроризмом и укрепит дипломатические связи со странами региона. 12 февраля глава суданского МИД Али Юсеф Шариф заявил, что Россия и Судан договорились "обо всем" касательно создания российской военно-морской базы. 10 ноября замглавы МИД Судана заявил, что Россия имеет значительное влияние в Африке и может сыграть ключевую роль в завершении войны в стране.

Отношения между гражданским и военным представителями правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, - тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение. В качестве исполнительного органа власти был учрежден Переходный суверенный совет Судана, который расположен в столице страны Хартуме.