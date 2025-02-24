В последние дни наблюдается активная словесная перепалка между Владимиром Зеленским и и президентом США. Политический обозреватель Грег Вайнер поделился с Общественной службой новостей своими мыслями о причинах конфликта.

Выборы в Конгресс США, которые состоятся через два года, для американского президента становятся критически важными. В данный момент его партия имеет лишь небольшое преимущество в три-четыре голоса. Чтобы успешно провести масштабные реформы, политику нужно продемонстрировать избирателям выполнение своих предвыборных обещаний, главное из которых является установление мира на Украине, чего ожидает его электорат.

Однако для Зеленского достижение мира может обернуться окончанием его политической карьеры. «‎Форсированная информационная атака на Зеленского – это часть предвыборной кампании президента США в Конгресс. Так он показывает своим избирателем, что делает все возможное для достижения мира на Украине», – отметил Вайнер.

По его словам, американский лидер также заинтересован в появлении новых политических сил на Украине и хочет услышать их мнения, чтобы подготовиться к будущим переговорам. При этом политик готов к новому президенту и парламенту Украины. Важно лишь, чтобы Киев был готов к мирным переговорам. Ранее сообщалось, что Зеленский отказался платить США 500 миллиардов долларов за военную помощь. Бывший комик заявил, что не будет подписывать то, что обременит десятки поколений украинцев.