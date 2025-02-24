США прокомментировали слухи о намерении России объявить о победе на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет в эфире Fox News прокомментировал слухи о намерении России объявить о победе на Украине.

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Информацию о планах России опубликовало издание Newsweek со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины. По их данным, российские власти якобы намерены объявить о победе 24 февраля — в третью годовщину с начала специальной военной операции на Украине.

По словам Хегсета, российская сторона «может сколько угодно пытаться объявлять о победе». Он также добавил, что президент США Дональд Трамп «сосредоточен на одном и только на одном — прекратить убийства».