Дания вложит в Украину еще десятки миллионов долларов

Правительство Дании объявило о выделении дополнительных 405 млн крон или 56,81 млн долларов на гуманитарную поддержку и восстановление Украины. Об этом заявил МИД королевства. Сообщение опубликовано в соцсети Х.

«По оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 млн человек — более трети нынешнего населения Украины», — указано в заявлении королевства.

Дания активно поддерживает Украину с начала конфликта, выделив за это время около 7,5 миллиардов долларов. В 2025 году, когда Дания возглавит ЕС, планируется дополнительная помощь в размере 1,35 миллиарда долларов на военные нужды, включая совместные закупки и производство вооружений для Украины.