Премьер Италии перестала упоминать Зеленского после критики его Трампом

Премьер Италии Джорджа Мелони перестала упоминать украинского лидера Владимира Зеленского в своих публичных выступлениях после того, как президент США Дональд Трамп подверг его критике. В то же время она продолжает говорить об Украине в свягчкенных формулировках, передает Bloomberg.

Мелони и ее окружение остались шокированы масштабами атак новой администрации США на устоявшиеся принципы внешней политики. Премьер впервые возобновила разговор об Украине только спустя два дня после того, как Трамп обозвал Зеленского «диктатором без выборов». Но имя Зеленского в этой речи не фигурировало: политик ограничилась призывом к прекращению огня в зоне конфликта.

Также стало известно, что офис премьера Италии пытался отменить согласие Мелони на участие в видеоконференции лидеров стран — участниц «Большой семерки» (G7) под предлогом встреч с представителями ОАЭ.