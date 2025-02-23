Писториус назвал итоги выборов «катастрофическими»

Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус в эфире телеканала ARD назвал предварительные результаты выборов в бундестаг «катастрофическими».

«Это разгромный, катастрофический результат», — приводит его слова РИА Новости.

Писториус также поздравил блок ХДС/ХСС с победой.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии на выборах в бундестаг.

Шольц признал поражение на выборах

На досрочных выборах в бундестаг лидирует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Явка на выборы составила 83%.