Макрон обсудил Украину с Эрдоганом, Шольцем, Стармером и Орбаном

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье серию телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Некоторое время назад я переговорил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном, - написал Макрон в X. - После недавних обсуждений с европейскими коллегами и союзниками мы обязуемся добиться возвращения мира на Украине".

Макрон подчеркнул, что урегулирование должно быть "на справедливой, прочной и долгосрочной основе", а также "укрепить безопасность Европы в ходе предстоящих переговоров".