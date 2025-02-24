В Минске отреагировали на домыслы Зеленского об угрозах в адрес соседей

Очередные страшилки о Беларуси, прозвучавшие от Зеленского по итогам прошедших переговоров Москвы и Вашингтона, опроверг накануне вечером на национальном телеканале Государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович.

© Российская Газета

Констатировав, что начавшийся диалог США и России "встрепенул весь мир", Александр Вольфович в очередной раз подтвердил, что десятимиллионная страна "не только Украине, но и вообще никому не угрожает".

Сославшись на истеричные заявления киевского самозванца об угрозе Польше и странам Балтии в результате введения российского контингента для создания какого-то ударного кулака, он задал справедливый вопрос: "А зачем?".

Во-первых, по его словам, политика Союзного государства не нацелена на завоевания и претензии. И прежде чем какую-то агрессию развязывать, выдвигаются какие-то политические требования. "Насколько мы знаем, ни Россия, ни Беларусь ни политических, ни экономических требований не предъявляли ни к Польше, ни к Балтии".

А те мероприятия, которые спланированы и проводятся в РБ, пояснил генерал, "абсолютно открытые и прозрачные". По своему объему и количеству их гораздо меньше по сравнению с тем, что проводится на территориях данных государств.

"Мы не строим полигоны в 15 км от государственной границы. Да, у нас есть полигоны, которые остались от Советского Союза, но мы не расширяем инфраструктуру, не увеличиваем там количество войск", - уточнил Госсекретарь ситуацию на рубежах страны.

Вот почему он предположил, что Зеленский просто хочет спровоцировать ситуацию. Он настолько увяз в этом (видимо, по уши) и понимает прекрасно: как только это остановится (конфликт), наверное, с кого-то придется спросить.

И первый, убежден Вольфович, кого к ответу надо поставить, - это "президент той страны, который, когда его избирали, обещал остановить этот конфликт, наоборот, развязал его еще больше. Поэтому ищет какой-то триггер для того, чтобы дальше спровоцировать ситуацию. Нагнетает обстановку".

А отвечая на уточняющий вопрос, может ли исходить обострение обстановки с территории Беларуси, Госсекретарь Совбеза дал понять, что "Абсолютно нет", резюмирует БЕЛТА.