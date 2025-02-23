Нетаньяху заявил о возможном возобновлении боевых действий в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль готов в любой момент вернуться к интенсивным боевым действиям.

"Оперативные планы готовы", - сказал Нетаньяху, выступая перед курсантами, окончившими курс боевых офицеров сухопутных войск ЦАХАЛа, и на протяжении всего своего обращения обещая полную победу.

"Все наши заложники без исключения вернутся домой, - добавил израильский премьер. - ХАМАС не будет править Газой. Газа будет демилитаризована, а ее боевые силы будут демонтированы".

Нетаньяху вышел на сцену под одобрительные возгласы и освистывание, а когда он держал в руках фотографию Шири, Ариэля и Кфира Бибаса, чьи тела были переданы ХАМАСом на этой неделе, некоторые в толпе кричали в знак протеста, сообщает Times of Israel. По его словам, сочетание дипломатического и военного давления на ХАМАС является главным фактором для возвращения заложников. Нетаньяху поблагодарил Трампа за его обязательство отправить важнейшее оружие в Израиль и его планы по обустройству анклава по американской модели.

"Победа, победа и еще раз победа!", - заключил Нетаньяху

Перемирие вступило в силу 19 января после более чем 15 месяцев войны, вызванной нападением палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую землю и опустошением сектора Газа. Первый этап соглашения о прекращении огня, предусматривающий три этапа, которые должны привести к окончательному окончанию войны, должен завершиться 1 марта. В субботу, в ходе того, что должно было стать седьмым обменом израильских заложников на палестинских заключенных в рамках перемирия, ХАМАС, как и планировалось, освободил шесть заложников. Но этот обмен, как и предыдущие, был отмечен постановочными выступлениями ХАМАСа, которые выставили пятерых заложников на подиумах перед толпой, прежде чем передать их Международному комитету Красного Креста (МККК). В результате Израиль решил отложить освобождение более 600 палестинских заключенных, которое было запланировано на субботу, до тех пор, пока освобождение следующих заложников не будет обеспечено "без унизительных церемоний", объявил Нетаньяху в субботу вечером.