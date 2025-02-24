Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

Для урегулирования конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

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Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

«Сегодня перед нами есть реальная формула! Зеленский освобождает Украину (не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и ни о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата)», — написал Дмитрук.

По его словам, после этого необходимо вернуть из тюрем и из-за границы всех депутатов Рады. Далее, добавил Дмитрук, следует выбрать нового главу украинского парламента, который станет исполняющим обязанности президента, и переговорную группу для урегулирования конфликта и подготовки страны к выборам.