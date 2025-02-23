Трамп отреагировал на итоги выборов в ФРГ

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с победой на досрочных выборах в Бундестаг и заявил, что немцы устали от политики, лишенной здравого смысла. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

"Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала [там] годами", - написал американский лидер. По его словам, это "замечательный день для Германии и для США". "Я всех поздравляю - впереди еще много побед", - резюмировал Трамп.