Эрдоган заявил Макрону о готовности организовать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил о готовности Анкары организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Наш президент заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Россией и Украиной и обеспечения справедливого и прочного мира. Будучи страной, которая несколько раз смогла усадить противоборствующие стороны за стол переговоров, она может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе провести их. Он также указал, что важно инициировать переговорный процесс, включающий обе стороны конфликта", - говорится в сообщении.