Лидер АдГ заявила о рекордном результате партии на выборах

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась рекордных показателей на внеочередных выборах в бундестаг. Об этом заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, передает ТАСС.

«Мы достигли исторического результата. Еще никогда мы не были столь сильны во всей стране. Мы стали второй по силе партией как «Альтернатива для Германии», и мы теперь закрепили свой статус как народная партия», — сказала кандидат в канцлеры.

Вайдель добавила, что АдГ готова участвовать в формировании правительства.

Шольц признал поражение на выборах

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.