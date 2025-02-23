Лидер АдГ заявила о рекордном результате партии на выборах

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась рекордных показателей на внеочередных выборах в бундестаг. Об этом заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, передает ТАСС.

Лидер АдГ заявила о рекордном результате партии на выборах
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«Мы достигли исторического результата. Еще никогда мы не были столь сильны во всей стране. Мы стали второй по силе партией как «Альтернатива для Германии», и мы теперь закрепили свой статус как народная партия», — сказала кандидат в канцлеры.

Вайдель добавила, что АдГ готова участвовать в формировании правительства.

Шольц признал поражение на выборах

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

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