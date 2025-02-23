В ЕС анонсировали экстренный саммит по Украине

Экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по Украине состоится 6 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

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«В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовет специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе», — анонсировали агентству.

Темой экстренной встречи станет не только Украина, но и вопросы европейской обороны, отмечено в сообщении. На саммит прибудут главы государств и правительств стран Евросоюза. Другие детали мероприятия на данный момент неизвестны.