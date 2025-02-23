Хегсет: Зеленскому следует сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, и Соединенные Штаты надеются, что он сделает это, заявил министр обороны США Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в последние недели Вашингтон активно поднимает тему мирных переговоров по Украине. Официальные лица США призывают Киев завершить конфликт дипломатическим путем.

«Зеленский должен сесть за стол [переговоров], поскольку экономическое сотрудничество [с США] важно для будущего его страны. И мы надеемся, что он сделает это очень скоро», — подчеркнул Хегсет.

Ранее украинский лидер рассказал, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Он добавил, что Киев, в свою очередь, требует от западных партнеров предоставления военных и финансовых гарантий.

Среди них, вступление в ЕС, финансирование Западом украинской армии, которая будет составлять 800 тыс. солдат, развертывание иностранного военного контингента.