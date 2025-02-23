Зеленский перечислил гарантии безопасности, которые требует Киев

В Киеве началась пресс-конференция Зеленского, на которой он рассказывает о планах на 2025 год. Одной из тем стали «гарантии безопасности», безуспешно запрашиваемые Киевом у США, сообщает издание «Страна».

Зеленский заявил, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Он, в свою очередь, требует военных и финансовых гарантий.

Это вступление в ЕС, финансирование Западом украинской армии, которая будет составлять 800 тысяч солдат.

Кроме того, на Украине должен быть развернут иностранный военный контингент.

По словам Зеленского, он каждый день контактирует с Эммануэлем Макроном и французский президент намерен выступить в роли посредника. Он отправится в США, чтобы обсудить требования Киева.

Зеленский заявил о готовности уйти в отставку ради мира на Украине

Ранее Макрон заявил, что Париж готов стать «гарантом безопасности в Европе», и эта безопасность целиком зависит от ситуации на Украине.