ЦИК ФРГ назвал явку на выборах в Бундестаг

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии составила 52% к 14:00 (16:00 мск). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центральной избирательной комиссии ФРГ.

Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, 23 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 по местному времени.

«На сегодняшних выборах в бундестаг явка на избирательных участках к 14.00 составила 52%», — пояснили в ЦИК.

Согласно опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими. Они уступают оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В Германии стартовали досрочные парламентские выборы

По данным агентства, в Берлине у штаба вероятного победителя — ХДС/ХСС — установлены заграждения, у перекрестков — специальные ограждения против умышленного наезда.

У штаба АдГ на несколько кварталов вокруг установлены ограждения, дежурят десятки полицейских. За ограждения можно попасть только по приглашению на партийное мероприятие в честь окончания выборов.

Напомним, что на предыдущих парламентских выборах в 2021 году итоговая явка составила 76,4%.