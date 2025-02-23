Зеленский заявил, что опасается мира в пользу России

Владимир Зеленский признался, что опасается установления мира в пользу России в результате переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«(Зеленский) опасается того, что речь может идти о мире через силу, но немного в пользу России», — указано в публикации.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции «Украина. Год 2025-й» заявил, что основной целью американских властей является завершение боевых действий на Украине в текущем году.