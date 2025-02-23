Зеленский впервые ответил на обвинения Трампа в том, что он диктатор

Владимир Зеленский прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, который ранее назвал украинского политика "диктатором без выборов".

По словам Зеленского, он не в обиде на американского лидера за такие высказывания.

"Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться", - сказал политик.

Зеленский указал, что на слово "диктатор" обиделся бы "тот, кто является диктатором". Он добавил, что Украина и дальше будет "как-то жить" с нынешними Соединенными Штатами.

Также украинский политик вновь потребовал встречи с Трампом до того, как американский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США на протяжении недели жестко критиковал Зеленского. Помимо обвинений в диктаторстве Трамп заявлял, в частности, что реальный рейтинг политика на Украине составляет всего 4%.

Также глава Белого дома указывал, что Зеленскому не место на переговорах по урегулированию украинского конфликта, поскольку тот не смог добиться мира за три года.