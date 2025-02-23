Глава Минфина США раскрыл детали сделки Вашингтона и Киева

Планируемая сделка Вашингтона и Киева по использованию редкоземельных ископаемых не содержит военных гарантий для Украины, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

При этом соглашение подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее Украины, указал он, добавив, что называет это гарантиями экономической безопасности.

Бессант также выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет сделку.

Вместе с тем глава американского Минфина прокомментировал и планы Запада по отношению к Украине. По его словам, они включают в себя возможное развертывание войск Европы, но без участия НАТО.

"От этого мы и будем отталкиваться", – заявил Бессент в ответ на вопрос о возможности участия американских войск в потенциальной миротворческой миссии на Украине.

Ранее спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает подписания с Украиной сделки по ископаемым на следующей неделе. Соответствующую сделку Трамп предложил Зеленскому в обмен на поддержку США.

Однако лидер Украины не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его американцам.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он отметил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию.