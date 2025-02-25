Маск посчитал Канаду ненастоящей страной
Соратник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск заявил, что Канада - ненастоящая страна.
Так он отреагировал у себя в соцсетях на новость о том, что более 170 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить его канадского гражданства, полученного еще в 1989 году.
В петиции говорится, что тесные связи Маска с Трампом делают его "членом иностранного правительства, которое пытается посягнуть на канадский суверенитет".
После избрания президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. При этом он упоминал огромные субсидии, которые Вашингтон предоставляет соседней стране. По его мнению, многих канадцев прельщает идея стать 51-м штатом США.
В Канаде это предложение отвергли.