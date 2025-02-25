Маск посчитал Канаду ненастоящей страной

Соратник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск заявил, что Канада - ненастоящая страна.

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Так он отреагировал у себя в соцсетях на новость о том, что более 170 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить его канадского гражданства, полученного еще в 1989 году.

"Канада - ненастоящая страна", - написал Маск в ответ на публикацию с новостью о петиции.

В петиции говорится, что тесные связи Маска с Трампом делают его "членом иностранного правительства, которое пытается посягнуть на канадский суверенитет".

После избрания президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. При этом он упоминал огромные субсидии, которые Вашингтон предоставляет соседней стране. По его мнению, многих канадцев прельщает идея стать 51-м штатом США.

В Канаде это предложение отвергли.