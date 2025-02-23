В США высказались о сроках достижения мира на Украине

Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута «довольно скоро». Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент [США Дональд Трамп], что мы сможем что-то сделать довольно быстро», — оценил он сроки завершения конфликта на Украине.

Для подтверждения своих слов спецпосланник Уиткофф рассказал об итогах российско-американских переговоров, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. По его мнению, они оказались «позитивными и конструктивными».

В США предложили стамбульские соглашения как основу украинского урегулирования

Стивен Уиткофф также предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования и на данном этапе. Кроме того, он назвал заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».