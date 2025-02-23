В США высказались о сроках достижения мира на Украине

В США оценили сроки достижения мира на Украине
Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута «довольно скоро». Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.
«Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент [США Дональд Трамп], что мы сможем что-то сделать довольно быстро», — оценил он сроки завершения конфликта на Украине.
Для подтверждения своих слов спецпосланник Уиткофф рассказал об итогах российско-американских переговоров, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. По его мнению, они оказались «позитивными и конструктивными».
В США предложили стамбульские соглашения как основу украинского урегулирования
Стивен Уиткофф также предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования и на данном этапе. Кроме того, он назвал заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».