Зеленский заявил о готовности уйти в отставку ради мира на Украине

Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дискуссия о завершении конфликта на Украине активизировалась после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Политик пообещал как можно скорее добиться мирного соглашения.

«Если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что не «собирается быть у власти десятилетиями».

Политик пояснил, что не планирует признавать финансовые претензии, выдвинутые к Киеву Трампом.

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с [экс-президентом США] Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — разъяснил Зеленский.

США изменили условия по сделке с Украиной по ресурсам

Напомним, срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Украинские власти отказались проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.