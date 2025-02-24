Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост в обмен на членство его страны в НАТО.

Видеозапись с его словами на пресс-конференции опубликовал телеканал Al Jazeera.

«Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — сказал украинский лидер.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, поскольку он не желает покидать свой пост, хотя срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Американский лидер призвал своего украинского коллегу «поторопиться, иначе у него не останется страны». По словам Трампа, его администрация успешно ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в то время, как Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался.

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До этого американский президент уже говорил, что, если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. Зеленский при этом назвал себя «очень неудобным человеком» для президента РФ Владимира Путина и утверждал, что Россия хочет от него избавиться.