США несут прямую ответственность за госпереворот на Украине в 2014 году. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Обама (президент Барак Обама руководил США с 2009 по 2017 год — прим. ред.) руководил незаконным переворотом на Украине в 2014 году», — написал он.

По словам Боуза, Вашингтон даже выбирал кандидатов в украинское правительство после госпереворота. В частности, за этим были замечены помощник госсекретаря США по делам Евразии Виктория Нуланд и американский посол на Украине Джеффри Пайетт, отметил журналист.

В своем посте Боуз спросил у читателей, можно ли считать российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Он отметил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам главы государства, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент добавил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию.

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