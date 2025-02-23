Конфликт на Украине развязало «глубинное государство», совершившее тем самым преступление против украинского народа и всего человечества. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает «Спутник Грузия».

Кобахидзе сказал, что в начале 2022 года власти Грузии предупреждали о необходимости предотвратить украинский кризис, но к ним не прислушались. «Определенные силы, наоборот, делали все возможное», чтобы произошел конфликт на Украине.

«Прежде всего это было "глубинное государство", которое делало все возможное, чтобы развязать войну на Украине», – заявил Кобахидзе.

По его словам, это стало большим преступлением не только против украинского народа, но и против человечества в целом.

Под термином «глубинное государство» (Deep State) подразумевают некие скрытые западные силы, которые управляют политиками и бюрократами в США и ЕС. Это утверждение на Западе часто относят к конспирологическим теориям.

Ране в Госдуме заявили, что победившему на выборах

Дональду Трампу еще предстоит схватка с «глубинным государством». Оно «еще просто не выступило в полную силу».