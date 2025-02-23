В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США

Второй раунд переговоров Вашингтона и Киева проходит в воскресенье, 23 февраля. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости.

«Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами», — сказал Ермак на форуме в воскресенье, объясняя необходимость срочно уйти.

По его словам ему и министру экономики Украины Юлии Свириденко необходимо идти «дальше работать».

«У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор», — добавил Ермак.

Он не стал уточнять, чему посвящены переговоры.

На вопрос о соглашении с США по ископаемым Ермак ответил, что диалог продолжается и «никто не отказывался ни от чего». Это нормальный процесс, который «может длиться день, а может месяцы», но в итоге соглашение должно отвечать интересам Киева и Вашингтона.

Накануне сообщалось, что вторая версия договора о передаче США ископаемых Украины она оказалась жестче первой.