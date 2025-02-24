СБУ задержала двух настоятелей канонической УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух настоятелей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что задержанные возглавляют храмы в западных областях Украины — Житомирской и Винницкой. Их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в антисемитских высказываниях.

«В своих сообщениях этот клирик унижал честь и достоинство представителей еврейского народа», — говорится в сообщении. Конкретных примеров преступлений ведомство не предоставило.

Ранее в контролируемом Украиной Покровске неизвестные устроили погром в Храме Николая Чудотворца, принадлежащем УПЦ.