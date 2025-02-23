Бывший посол США в Панаме Джон Фили выступил с резкой критикой подхода Дональда Трампа к Латинской Америке, сравнив его поведение с манерами безжалостного и эгоистичного вымышленного босса мафии Тони Сопрано из одноименного американского сериала.

Джон Фили, который считался одним из ведущих экспертов госдепартамента по Латинской Америке, пока не ушел в отставку с поста посла США в Панаме во время первого срока Трампа, сказал, что он был в ужасе, но не удивлен действиями нынешнего президента, отмечает Guardian. В первый месяц своего президентства Дональд Трамп шокировал некоторых наблюдателей своим агрессивным вниманием к региону, который, как многие ожидали, он в значительной степени проигнорирует.

"Подход Дональда Трампа к Латинской Америке напоминает то, как он и его отец управляли своими зданиями в Квинсе (район Нью-Йорка). Они ставили большую букву "С" (для "цветных") на любом заявлении от семьи, которая была чернокожей или латиноамериканской. И неудивительно, что эти люди не получили квартиры. Для меня совершенно ясно, что Дональд Трамп рассматривает Латинскую Америку как место, где можно эксплуатировать и получать ренту, но не позволять жить в своем здании", - сказал Фили.

Он обратил внимание на первые шаги Трампа в отношении Латинской Америки, которые включали в себя угрозы "вернуть" Панамский канал, обвинения правительства Мексики в сговоре с наркоторговцами, столкновения с президентом Колумбии Густаво Петро из-за депортационных рейсов.

"Асимметрия американской коммерческой и военной мощи при Трампе неисчислима в отношении Мексики, Центральной Америки, Панамы, даже Бразилии, Аргентины. На самом деле они не могут сделать ничего, кроме как страдать от ее последствий. И поэтому я думаю, что в мафиозном смысле он очень искусен в чтении относительной власти", - сказал бывший дипломат, который объяснил свою отставку в 2018 году тем, что Трамп "исказил и предал традиционные основные ценности Соединенных Штатов". "Он убивает все, что воспринимает как угрозу", - добавил Фили.

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По его словам, он не верит, что Трамп выполнит свою угрозу силой вернуть Панамский канал.

"Это все бахвальство. Он не хочет посылать кровь и деньги Америки, чтобы сражаться и умирать в таких местах, как Афганистан и Ирак. Он хочет "сделать Америку великой, - сказал Фили. - Его видение "Великой Америки" - это Америка, которая находится в своей сфере влияния" "Он - король в своем собственном замке и эксплуатирует части мира в интересах Америки", - сказал дипломат, который также служил в Колумбии, Доминиканской Республике и Мексике в течение 28 лет работы в госдепартаменте.

Фили высоко оценил то, как Панама справляется с "безжалостно транзакционной" тактикой президента США, идя на тактические уступки, но сохраняя при этом контроль над каналом.