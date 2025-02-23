В Финляндии сделали заявление об открытии границы с Россией

Финляндия не будет открывать границу с Россией, поскольку существует «угроза наплыва беженцев». Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РИА Новости.

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Глава оборонного ведомства Суоми дал интервью местным СМИ. Был затронута тема российско-финской границы, закрытой в 2024 году «до дальнейшего уведомления».

«Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», — заявил Хяккянен.

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Он считает, что Финляндии необходимо «ужесточить контроль» на границе, а также запретить россиянам сделки с недвижимостью. Ранее его ведомство внесло в парламент соответствующий законопроект.

В начале февраля посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что финское руководство отказывается понимать первопричины конфликта на Украине.