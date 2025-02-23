Владимир Зеленский поставил задачу властям Украины договориться о подписании мирного соглашения с Россией до конца года, заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

«Зеленский поставил задачу закончить войну в этом году, заявил глава МИД Сибига», — сообщает «СТРАНА.ua».

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости вовлечения Соединённых Штатов Америки в переговорный процесс. По мнению главы киевского режима, это сделает возможное мирное соглашение «стабильным и справедливым».

Ранее Сибига обсудил с госсекретарём США Марко Рубио мирное урегулирование.