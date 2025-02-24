Грузия напомнила Зеленскому об оскорблениях

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с третьей годовщиной начала боевых действий на Украине напомнил о неблагодарности и оскорблениях его страны украинским лидером Владимиром Зеленским, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Правительство Грузии с первых же дней (начала СВО) выразило полную солидарность народу Украины, Грузия была соавтором и подписантом всех международных политических и правовых документов с осуждением «российской агрессии», исключила все попытки обхода международных санкций, отправила гуманитарную помощь на Украину, приняла десятки тысяч украинских беженцев», – заявил он.

При этом, по его словам, Грузия, несмотря на давление, не ввела двусторонние санкции против России, так как «это привело бы к экономическому коллапсу и вызвало новую войну».

Как отметил Шалва Папуашвили, несмотря на всю солидарность, спустя неделю после начала военных действий правительство Украины отозвало посла из Тбилиси, а сам Зеленский «обратился к протестующим перед парламентом Грузии и сказал, что народ Грузии лучше, чем правительство Грузии».

«Так он открыто стимулировал антиправительственные протесты в Грузии», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

«Официальные лица Украины прямо призывали Грузию силой вернуть Абхазию и Цхинвальский регион (Южную Осетию)», – напомнил председатель парламента Грузии.

Он также подчеркнул, что власти Грузии «не подчинят национальные интересы страны непонятным требованиям псевдолиберального интернационала».