В ХАМАС призвали оказать давление на Израиль для освобождения палестинцев

Палестинское движение ХАМАС призвало оказать давление на власти Израиля с тем, чтобы вынудить их освободить свыше 600 палестинских заключенных. Об этом пишет пресс-служба организации в Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что 22 февраля Израиль получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых движение должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Израильская сторона, в свою очередь, должна была освободить из тюрем свыше 600 палестинцев.

Представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа подчеркнул, что нежелание Израиля выполнять свои обязательства является «вопиющим нарушением соглашения». Он добавил, что ХАМАС сделал все, чтобы добиться обмена, в то время как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху «продолжает тянуть и задерживать освобождение пленных».

Ранее Нетаньяху сообщил, что отложил освобождение палестинцев на фоне «неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников».