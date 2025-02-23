Лидер "Хезболлы" пообещал продолжать идти по пути Насраллы

Лидер "Хезболлы" Наим Кассем заявил, что группировка будет продолжать идти по пути убитого лидера Хасана Насраллы. Заявление было озвучено в воскресенье во время телевизионной речи, транслировавшейся на массовых похоронах шейха Насраллы на окраине Бейрута.

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"Мы будем поддерживать доверие и идти по этому пути, мы будем поддерживать вашу волю", - сказал Кассем.

"Вы все еще с нами: ваши путь и борьба живут внутри нас. Я верен наследию Насраллы. Мы не смиримся с тем, что нас убивают и оккупируют, пока мы смотрим", - добавил Кассем, который в целях безопасности обращался к собравшимся по видеосвязи.

Лидер "Хезболлы" также заявил, что толпы людей, собравшиеся на похороны Насраллы, "не имеют равных по масштабам в истории Ливана". Массовое присутствие десятков тысяч человек на похоронах Насраллы является признаком того, что "Хезболла" по-прежнему является популярной политической силой в Ливане в период, когда партия испытывает давление со стороны США, Израиля и внутренних соперников, уточняет Guardian.

Церемония прощания с бывшим лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой проходит спустя почти пять месяцев после того, как он был убит в результате израильского авиаудара по южному пригороду ливанской столицы. 64-летний Хасан Насралла был убит, когда израильские военно-воздушные силы сбросили более 80 бомб на главный оперативный центр "Хезболлы", расположенный на глубине около 20 метров. Как сообщала газета The New York Times, Израиль следил за Насраллой в течение трех месяцев. По одной из версий, лидер "Хезболлы" мог задохнуться от токсичных газов внутри своего секретного бункера после того, как тот был разрушен в результате израильского авиаудара. Однако позже медики и сотрудники ливанской службы безопасности сообщили Reuters, что он, скорее всего, погиб от тупой травмы в результате взрывов.

Его смерть стала серьезным ударом для поддерживаемой Ираном группировки, которую покойный лидер превратил в мощную силу на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press. Насралла был лидером группировки более 30 лет и одним из ее основателей. Он пользовался широким влиянием среди поддерживаемых Ираном группировок в регионе и большим уважением в так называемой возглавляемой Ираном оси сопротивления, которая включала иракские, йеменские и палестинские группировки.

Государственное Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило о том, что израильская авиация нанесла серию ударов по окрестностям городов Аль-Калила и Аль-Ансар на юге страны незадолго до начала церемонии. ЦАХАЛ подтвердил, что израильские военные нанесли авиаудары на юге Ливана. Позже NNA сообщило, что израильские силы провели "рейд" на Бриссу в районе Хермель на севере Ливана. Сообщений о жертвах пока не поступало.