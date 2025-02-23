AP: Папа Римский продолжает получать большие дозы кислорода

Респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки.

Папа Римский продолжает получать большие дозы кислорода
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«Ватикан сообщил, что Франциск находится в сознании, продолжает получать кислородную поддержку и что проводятся дальнейшие клинические исследования. Более подробная медицинская информация ожидается позднее в воскресенье», — пишет Associated Press.

Накануне появилась информация, что Папа Римский находится в критическом состоянии, ему сделали переливание крови.

СМИ сообщали, что минувшую ночь Папа Римский провёл спокойно.

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