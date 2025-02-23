Папа Римский продолжает получать большие дозы кислорода

Респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился, понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки.

«Ватикан сообщил, что Франциск находится в сознании, продолжает получать кислородную поддержку и что проводятся дальнейшие клинические исследования. Более подробная медицинская информация ожидается позднее в воскресенье», — пишет Associated Press.

Накануне появилась информация, что Папа Римский находится в критическом состоянии, ему сделали переливание крови.

СМИ сообщали, что минувшую ночь Папа Римский провёл спокойно.