Дуда больше часа ждал Трампа ради короткой беседы

Президенту Польши Анджею Дуде пришлось больше часа ждать встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом пишет Notes From Poland.

Журналисты отметили, что Анджей Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом во время второго срока президента США.

По данным портала, встреча сторон должна была начаться 22 февраля в 19:30 по польскому времени (13:30 времени Вашингтона, округ Колумбия) и продлиться час, после чего президент США должен был выступить на конференции консерваторов CPAC.

Дуда рассказал об обещании Трампа

Дуда приехал точно к назначенному времени, президент США задержался на час. В итоге, на встречу осталось только несколько минут.

В ходе короткой беседы стороны подтвердили «тесный союз» США и Польши. Кроме того, Трамп похвалил Дуду за обязательство увеличить расходы Польши на оборону.

Напомним, что в апреле 2024 года встреча Трампа и Дуды длилась 2,5 часа и прошла «в прекрасной атмосфере».