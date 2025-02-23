Дуда больше часа ждал Трампа ради короткой беседы
Президенту Польши Анджею Дуде пришлось больше часа ждать встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом пишет Notes From Poland.
Журналисты отметили, что Анджей Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом во время второго срока президента США.
По данным портала, встреча сторон должна была начаться 22 февраля в 19:30 по польскому времени (13:30 времени Вашингтона, округ Колумбия) и продлиться час, после чего президент США должен был выступить на конференции консерваторов CPAC.
Дуда рассказал об обещании Трампа
Дуда приехал точно к назначенному времени, президент США задержался на час. В итоге, на встречу осталось только несколько минут.
В ходе короткой беседы стороны подтвердили «тесный союз» США и Польши. Кроме того, Трамп похвалил Дуду за обязательство увеличить расходы Польши на оборону.
Напомним, что в апреле 2024 года встреча Трампа и Дуды длилась 2,5 часа и прошла «в прекрасной атмосфере».