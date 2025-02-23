Эрдоган вновь избран главой правящей партии Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган был вновь избран председателем Партии справедливости и развития, оставаясь единственным кандидатом на съезде в Анкаре, где также обсуждались возможные перестановки в кабинете министров.

В Анкаре состоялся съезд Партии справедливости и развития, на котором президент Турции Тайип Эрдоган был переизбран на пост главы партии, сообщает ТАСС. В своей речи Эрдоган выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что партия продолжит служить народу и стране. Он напомнил, что за 23,5 года партия ни разу не разочаровала ни Турцию, ни ее народ.

Как отмечают местные СМИ, Тайип Эрдоган был единственным кандидатом на пост председателя Партии справедливости и развития. В ходе съезда также прошло голосование по спискам членов руководящих органов, включая исполком, центрисполком и несколько партийных советов и комиссий.

По данным турецкой прессы, после съезда ожидаются возможные перестановки в кабинете министров. Ожидается, что Эрдоган может заменить от пяти до семи министров. Также обсуждается возможность разделения некоторых ведомств на отдельные министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган заявил о наличии «черной дыры» в экономике США из-за их поддержки Израиля. Также Эрдоган назвал план по переселению палестинцев из Газы неприемлемым.