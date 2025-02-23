Буданов* пошутил в ответ на вопрос о возможном массированном ударе по Украине 24 февраля

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отшутился в ответ на вопрос журналистки о возможном массированном ударе по территории республики в третью годовщину начала СВО 24 февраля 2025 года. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

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«Бомбардировщики загружены», — сказал глава ГУР Украины, отвечая на вопрос корреспондента.

До этого Верховная рада Украины официально назначила 24 февраля Национальным днем молитвы. Ожидается, что в этот день заседание парламента начнется с исполнения духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, єдиний»). Инициатором законопроекта стали депутаты из разных фракций. В их числе был Давид Арахамия, представляющий политическую партию Владимира Зеленского «Слуга народа».

Буданов*: Украина с Россией прекратит огонь в 2025 году

Авторы проекта считают, что День молитвы необходим для укрепления национального единства и подъема морально-патриотического духа у украинского народа. В этот особенный день украинцы должны отдать дань уважения всем, кто защищал и защищает независимость страны.