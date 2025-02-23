ЕС обвинил Польшу в мошенничестве с 91 млн евро для Украины

Польша должна вернуть более 91 млн евро, предназначенных для закупки генераторов и поставки их на Украину. Об этом заявило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило, что Польша должна вернуть более 91 млн евро, которые были предназначены для закупки и доставки электрогенераторов в районы Украины, пострадавшие от нехватки электроэнергии.

В июне 2024 года OLAF завершило расследование предполагаемых серьезных нарушений правил закупок, прозрачности и финансового управления в рамках проекта, финансируемого ЕС на сумму 114 миллионов евро, управляемого Государственным агентством Польши по стратегическим резервам (RARS).

Расследование показало, что поляки завышали цены, подавляли конкуренцию и отдавали неправомерные преимущества определенным компаниям. Принципы прозрачности нарушались, контракты не гарантировали, что средства ЕС дойдут до места назначения.

RARS в то время отказалась сотрудничать с OLAF во время расследования, несмотря на свои обязательства по грантовому соглашению ЕС, подписанному в январе 2023 года.

«OLAF обнаружила, что некоторые подрядчики взимали с RARS до 40% больше, чем их затраты на покупку, что привело к значительному завышению цен на поставки генераторов, финансируемые ЕС», — говорится в сообщении.

В прошлом году в Польше арестовали за коррупцию чиновника, награжденного Зеленским орденом. Его обвинили в махинациях при госзакупках генераторов.