Депутат Европарламента от польской партии «Конфедерация» Анна Брилко заявила, что помощь Украине «стоит денег» и Варшава должна получить от Киева «гарантию» ее возвращения вслед за Соединенными Штатами. Об этом она заявила в эфире радиостанции Zet.

В эфире произошла дискуссия по поводу оказываемой Украине помощи. Депутат заявила, что действия американского лидера Дональда Трампа обусловлены ожиданием оплаты за оказанную Украине поддержку финансового и военного характера. По ее словам, в обмен на гарантии безопасности американцы ожидают доступа к редкоземельным металлам.

Брилко подчеркнула, что «помощь стоит денег». Она напомнила, что Польша оказывала Украине поддержку с начала конфликта, поэтому должна со своей стороны получить гарантию ее возвращения от Киева.

Украинцы начали массово покидать Польшу

Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым Украины. Вероятно, новый вариант документа, который поступил на рассмотрение украинских властей 21 февраля, оказался еще жестче предыдущего.

Сделка носит чисто коммерческий характер и не предусматривает для Украины никаких гарантий безопасности. В Киеве уже внесли в документ правки и отправили их на согласование в США. В проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».